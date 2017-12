Hamilton supera Alonso e é pole no Canadá

A McLaren confirmou o domínio demonstrado em todos os treinos em Montreal e dominou a primeira fila do grid para o GP do Canadá. O inglês Lewis Hamilton fez, neste sábado, a primeira pole position da sua carreira na Fórmula 1 e deixou o companheiro de equipe, o espanhol bicampeão do mundo Fernando Alonso, na segunda posição. A Ferrari é a grande decepção do final de semana, até o momento. Em uma pista que teoricamente beneficia o seu carro, em comparação com a McLaren, o time italiano conseguiu apenas um quarto lugar no grid, com o finlandês Kimi Raikkonen. O brasileiro Felipe Massa desta vez ficou atrás do companheiro de equipe e vai largar em quinto. Depois de um bom desempenho nos treinos livres, o brasileiro Rubens Barrichello não conseguiu classificar sua Honda para a última parte do treino. Ele acabou garantindo apenas o 13.º lugar no grid. As características de Montreal - veloz e com os muros muito próximos da pista - fizeram a primeira vítima logo na primeira parte do treino. O finlandês Heikki Kovalainen errou na curva 3 e bateu sua Renault no muro. O piloto ainda conseguiu se arrastar até o box, mas acidente causou a interrupção da tomada de tempo. Outra quase vítima dos muros do Circuito Gilles Villeneuve foi Nick Heidfeld. Na segunda sessão, o piloto da BMW chegou a bater de leve na entrada da reta dos boxes, mas conseguiu terminar a volta com o carro inteiro e garantiu passagem à última parte. Depois do susto, o alemão conquistou o terceiro lugar no grid. A largada para a primeira das 70 voltas para o GP do Canadá está marcada para às 9 horas (de Brasília) deste domingo. Grid para o GP do Canadá: 1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min15s707 2.º Fernando Alonso (ESP/Mclaren) - 1min16s165 3.º Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - 1min16s266 4.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min16s411 5.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min16s570 6.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min16s913 7.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min16s919 8.º Robert Kubica (POL/Sauber) - 1min16s993 9.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min17s229 10.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min17s747 11.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min16s743 12.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min16s760 13.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min17s116 14.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min17s304 15.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min17s541 16.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min17s571 17.º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min17s542 18.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min17s634 19.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min17s634 20.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min17s806 21.º Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min18s536 22.º Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min19s196