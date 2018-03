Hamilton torce por chuva em Mônaco O piloto Lewis Hamilton, da McLaren, está torcendo por um Grande Prêmio de Mônaco sob chuva, no domingo, depois de ter sido superado pelos dois pilotos da Ferrari durante o treino de classificação para aquela que é sua corrida favorita. "Não é uma decepção de maneira alguma", disse o britânico de 23 anos, que largará em terceiro para a prova de domingo atrás do brasileiro Felipe Massa, na pole position, e do campeão mundial Kimi Raikkonen. "Estou aqui em Mônaco, estou na segunda fila, estou na terceira colocação e acredito que tenho uma posição forte ainda para amanhã", acrescentou. "Obviamente, largar na pole seria melhor, mas nós só perdemos isso." "Nós precisamos entender por que tivemos problemas com nosso ritmo durante o treino classificatório. Porque depois do treino livre o carro estava muito fácil de guiar, enquanto que durante a sessão classificatória estava um pouco diferente." "Mas eu ainda sinto, especialmente com as condições do tempo mudando para amanhã, que devemos nos preparar para uma corrida emocionante." A pista de Mônaco, com seu circuito de rua sinuoso e apertado, é conhecida pela dificuldade para ultrapassar no seco, mas a chuva, que é esperada no domingo, pode transformar a história numa loteria. Os carros já não têm mais controle de tração e uma pista escorregadia pode significar uma prova cheia de erros com várias intervenções do safety car. "Eu sempre fui forte no molhado, também estou confortável com o equilíbrio que teremos com a chuva", afirmou Hamilton, que foi o mais rápido no treino livre de quinta-feira e terminou em segundo em Mônaco no ano passado. "Se escolhermos o tipo de pneu certo, se eu estiver completamente focado e não cometer nenhum erro, poderemos terminar a prova com bons pontos no final." "A pista molhada te dá mais oportunidades de vencer," acrescentou ele. "Quando está seco aqui e você vai largar em terceiro, é quase impossível ultrapassar, especialmente quando o carro próximo a você está fazendo basicamente os mesmos tempos que você." "No molhado, você pode chegar mais perto, confiar um pouco menos na força que puxa o carro para baixo e forçar os outros a cometer erros", declarou Hamilton.