Hamilton triunfa em meio ao caos em Mônaco

Lewis Hamilton, da McLaren, batalhou pela vitória no Grande Prêmio de Mônaco deste domingo e conseguiu, apesar de ter se chocado contra as barreiras de proteção. A corrida vespertina foi caótica nas ruas molhadas de chuva do principado francês. Veja também: Hamilton ganha em Mônaco e lidera o Mundial "Este certamente foi o ponto alto de minha carreira, e o será pelo resto de minha vida", declarou Hamilton, primeiro piloto inglês a vencer a emblemática prova desde Graham Hill em 1969. "Mesmo se eu vencer aqui de novo, o que planejo fazer, esta é a melhor. Nunca me diverti tanto em uma corrida." A sexta vitória do britânico em 23 largadas e segunda da temporada catapultou o jovem de 23 anos à liderança do campeonato, três pontos acima de Kimi Raikkonen, da Ferrari, que chegou em nono lugar depois de uma corrida dominada pela chuva e por colisões. O polonês Robert Kubica cruzou em segundo com sua BMW Sauber, três segundos atrás de Hamilton, e o brasileiro Felipe Massa deu a terceira colocação à Ferrari depois de largar na pole position. O GP de Mônaco, o mais glamouroso da temporada de F1, foi encerrado findadas as duas horas regulamentares, com 76 das 78 voltas completadas. "Ótimo rapazes, um trabalho fantástico, como sempre", disse o empolgado Hamilton à sua equipe pelo rádio, ao cruzar a bandeira quadriculada. "Peço desculpas por bater na proteção, mas compensamos isso. Agora vamos passar a noite festejando." GRANDE LARGADA Hamilton fez uma grande largada, ultrapassando Raikkonen na segunda posição na primeira curva, mas teve que ir aos boxes na sétima volta por um furo no pneu traseiro direito depois de um raspão nas barreiras de proteção na curva Tabac, perto da marina. O britânico voltou na quinta colocação mas ainda na briga em um circuito em que o menor erro cobra um alto preço. Ironicamente, a parada prematura ajudou Hamilton enquanto os outros literalmente escorregavam. Massa saiu da pista na curva Sainte Devote, cedendo a posição a Kubica por um longo período antes das paradas nos boxes. A vitória de Hamilton compensou a decepção de ter terminado em segundo na dobradinha da McLaren no ano passado e lhe permitiu copiar seu herói, o brasileiro Ayrton Senna, também vencedor em Mônaco. "Incrível, é um sentimento incrível", disse Hamilton. "As últimas vinte voltas foram muito emocionantes." Em uma corrida que se tornou uma loteria por causa da chuva e das batidas, com as intervenções de praxe do safety car, o australiano Mark Webber terminou em quarto com sua Red Bull e o alemão Sebastian Vettel deu a quinta colocação para a Toro Rosso. O brasileiro Rubens Barrichello e sua Honda cruzaram em sexto, obtendo os primeiros pontos desde 2006, e o japonês Kazuki Nakajima foi sétimo com sua Williams. O finlandês Heikki Kovalainen obteve o oitavo lugar para a McLaren depois de largar por último nos boxes. Adrian Sutil, amigo de Hamilton, foi o responsável pelo momento mais comovente da prova. O alemão, que largou na 18a posição com sua Force India, usufruía a corrida de sua vida na quarta posição até que Raikkonen, calculando mal uma freada, o atirou para fora da pista na saída do túnel faltando menos de dez minutos para a bandeirada final. "Foi uma grande corrida, com um final incrivelmente triste", disse o alemão. "Poderíamos ter ficado com a quarta colocação. Foi uma falta de sorte incrível Kimi ter batido em mim. Obviamente ele não o fez de propósito."