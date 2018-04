Hamilton vê carro da McLaren 'totalmente diferente'

O inglês Lewis Hamilton afirmou nesta sexta-feira que a McLaren terá um carro "completamente diferente" do pilotado por ele na temporada 2009 da Fórmula 1. O corredor comentou o fato durante o evento de lançamento do novo monoposto da escuderia, batizado de MP4-25, na Inglaterra.

Em 2010, Hamilton espera que o novo carro possa ter um desempenho bem melhor do que o apresentado pelo antigo no ano passado, quando a equipe inglesa acabou amargando a condição de coadjuvante no Mundial vencido por Jenson Button, hoje na McLaren, e pela Brawn GP.

"[O carro] Parece muito diferente, completamente diferente, e me sinto muito orgulhoso, já que contribuí para isso. Estou certo de que a dirigibilidade será completamente diferente em relação ao carro do ano passado", afirmou Hamilton.

"Trabalhamos neste carro por algum tempo. Os caras estão trabalhando forte para construir peças, desenvolver e melhorar a pressão e a eficiência aerodinâmica", acrescentou o piloto, que ressaltou a importância de a McLaren aproveitar a semana de testes que fará a partir de segunda-feira, em Valência, na Espanha.

"Não temos muitos testes em comparação ao normal, agora temos apenas sete dias cada. Temos um tanque de combustível muito pesado e pneus mais estreitos. Esperamos poder maximizar cada um dos dias com a maior quilometragem possível, chegando à primeira corrida em uma grande posição", disse.