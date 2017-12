Hamilton vence a primeira da GP2 em Nurburgring O inglês Lewis Hamilton (ART Grand Prix) venceu a primeira prova da GP2 em Nurburgring, disputada neste sábado, na Alemanha. Alexandre Prémat, também da ART, foi o segundo e Adam Carroll, da Racing Engineering, foi o terceiro. Largando da pole position, Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, partiu mal e caiu para oitavo. Quando brigava pela quarta posição, seu pneu dianteiro esquerdo, bastante deteriorado, estourou e o brasileiro bateu na barreira de pneus. O melhor brasileiro na corrida foi Xandinho Negrão, que largou na 18ª posição, passou boa parte da corrida em quarto lugar, mas acabou terminando na sétima colocação, também devido a problemas de pneus. ?Não larguei muito bem, mas isso acabou sendo bom, pois andei sozinho uma boa parte do tempo e imprimi um ritmo bom, conseguindo retardar minha parada nos boxes. A equipe mudou bastante o acerto do carro e voltamos a usar uma configuração antiga, parecida com a do Nelsinho. Não é o melhor carro da categoria, mas melhorou bastante. Estou bastante feliz com meus primeiros pontos?, afirmou. Os outros brasileiros não tiveram a mesma sorte. Nelsinho Piquet (Piquet Sports), o pole, largou mal e caiu para oitavo. Quando brigava pela quarta posição, seu pneu dianteiro esquerdo, bastante deteriorado, estourou e o brasileiro bateu na barreira de pneus. Já Lucas Di Grassi (Durango), o outro brasileiro na prova, fez uma corrida discreta, terminando em 18º. A segunda prova da rodada dupla tem largada marcada para as 5 horas (de Brasília) de domingo, com transmissão ao vivo do SporTv 2. Mesmo abandonando, Nelsinho lidera o campeonato com 27 pontos, sete a mais que Hamilton, empatado com o francês Nicolas Lapierre (Arden International) na segunda posição. Xandinho é o 14º, com dois pontos. Confira o resultado final da corrida em Nürburgring: 1.º Lewis Hamilton (Inglaterra), ART Grand Prix, 35 voltas in 1h01min26s097 2.º Alexandre Premat (França), ART Grand Prix, a 19s642 3.º Adam Carroll (Inglaterra), Racing Engineering, a 28s756 4.º Jose Maria Lopez (Argentina), Super Nova, a 29s782 5.º Nicolas Lapierre (França), Arden International, a 30s073 6.º Ernesto Viso (Venezuela), iSport, a 35s784 7.º Xandinho Negrão (Brasil), Piquet Sports, a 38s426 8.º Hiroki Yoshimoto (Japão), BCN, a 40s107 9.º Javier Villa (Espanha), Racing Engineering, a 55s748 10.º Michael Ammermuller (Alemanha), Arden, a 56s638 18.º Lucas Di Grassi (Brasil), Durango, a 1 volta Classificação após cinco corridas: 1.º Nelsinho Piquet, 27 pontos 2.º Lewis Hamilton e Nicolas Lapierre, 20 4.º Ernesto Viso, 19 5.º Gianmaria Bruni, 18 6.º Adam Carroll, 16 7.º Alexandre Prémat, 13 8.º Jose Maria Lopez, 9 9.º Hiroki Yoshimoto e Adrian Valles, 6 14.º Xandinho Negrão, 2.