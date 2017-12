Hamilton vence em Mônaco e assume a liderança da GP2 O inglês Lewis Hamilton, da ART, venceu a etapa única da GP2 em Mônaco, disputada neste sábado, em Monte Carlo e isolou-se na liderança da classificação com 49 pontos. O francês Franck Perera, da DAMS, terminou em segundo, à frente do conterrâneo Alexandre Prémat, também da ART, que foi terceiro. Nenhum dos brasileiros completou a prova deste sábado. Ex-líder da GP2, Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, ficou com 39 pontos e caiu para a segunda posição na tabela. Xandinho Negrão, também da Piquet Sports, praticamente nem largou e a Lucas di Grassi (Durango), teve que se consolar com a volta mais rápida. A próxima etapa, a rodada dupla do GP da Inglaterra, será nos dias 10 e 11 de junho, em Silverstone. O resultado da prova foi este: 1.º Lewis Hamilton (ING), Art Grand Prix, 45 voltas em 1h03min50s768 (141,245 km/h) 2.º Franck Perera (FRA), DAMS, a 8s445 3.º Alexandre Prémat (FRA), Art Grand Prix, a 36s312 4.º Clivio Piccione (MON), DPR, a 37s255 5.º Andreas Zuber (AUT), Trident Racing, a 1min25s610 6.º Felix Porteiro (ESP), Campos Racing, a 1 volta 7.º Michael Ammermüller (ALE), Arden International, a 1 volta 8.º Sergio Hernandez (ESP), Durango, a 1 volta 9.º Ferdinando Monfardini (ITA), DAMS, a 2 voltas 10.º Fairus Fauzi (MAL), Super Nova, a 2 voltas 11.º Lucas di Grassi (BRA), Durango, a 2 voltas 12.º Nelsinho Piquet (BRA), Piquet Sports, a 5 voltas A nova classificação do campeonato: 1.º Lewis Hamilton, 49 pontos; 2.º Nelsinho Piquet, 39; 3.º Alexandre Prémat, 33; 4.º Ernesto Viso, 26; 5.º Nicolas Lapierre e Michael Ammermüller, 25; 7.º Gianmaria Bruni, 20; 8.º Jose Maria Lopez, 13; 9.º Hiroki Yoshimoto, 9; 10.º Franck Perera, Adam Carrol e Tristan Gommendy, 8; 13.º Adrian Vallés, 7; 14.º Timo Glock e Clivio Piccione, 5; 16.º Xandinho Negrão, Ferdinando Monfardini, Andreas Zuber e Felix Porteiro, 4; 20.º Luca Filippi, 2; 21.º Sérgio Hernandez e Lucas di Grasi, 1 ponto.