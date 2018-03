Hamilton vence em Mônaco e assume a ponta do campeonato

Na primeira corrida com pista molhada desde o banimento do controle de tração quem se deu bem foi Lewis Hamilton, que se aproveitou bem da estratégia de paradas para vencer um confuso GP de Mônaco, disputado neste domingo, em Montecarlo. De quebra, o inglês da McLaren assumiu a liderança do campeonato, com 38 pontos. Robert Kubica (BMW-Sauber) terminou na segunda posição, logo à frente de Felipe Massa, bastante prejudicado pela estratégia equivocada da Ferrari. Veja também: O molhado GP de Mônaco Barrichello comemora fim do jejum de pontos Hamilton triunfa em meio ao caos em Mônaco Para Massa, terceiro lugar em Mônaco já foi uma vitória Nelsinho Piquet se diz "decepcionado" com mau desempenho Classificação Ex-líder do campeonato, Kimi Raikkonen não teve um bom final de semana, terminou em nono e continua com os mesmos 35 pontos, agora em segundo no Mundial. Massa caiu para terceiro, com 34 pontos. Rubens Barrichello fez uma excelente corrida, fazendo uso de sua experiência de 258 corridas, e foi um dos poucos a fazer a prova toda sem cometer nenhum erro grave. O brasileiro conquistou os seus primeiros pontos em 22 GPs, ao termina na sexta posição e ganhando 3 pontos. Quem não se deu bem foi Nelsinho Piquet, e não completou a prova. Depois de ser o único a largar com pneus para chuva - os outros partiram com pneus intermediários - o brasileiro fazia uma boa corrida, em 10.º, quando a equipe Renault decidiu trocar para pneus de pista seca, sendo o piso ainda estava úmido. O resultado foi uma batida no muro e o abandono. A Fórmula 1 volta a se encontrar daqui a duas semanas, para o GP do Canadá, em Montreal. TRAPALHADAS A Ferrari teve uma corrida atípica em Monaco. Além de perder muito tempo na última parada de Massa - que tirou do brasileiro o segundo lugar -, o time italiano não deixou os pneus de Raikkonen expostos para vistoria. Com isso, o finlandês teve de fazer um drive-thru (passagem lenta pelo box) como punição. Raikkonen também aprontou. Depois de perder a pole para o companheiro de Ferrari na véspera, o finlandês bateu sozinho no final da reta, quebrou o bico, mas voltou a corrida. No final da corrida, ele perdeu o ponto de freada na Chicane do Porto e acertou a traseira da Force India de Adrian Sutil, que vinha num ótimo quarto lugar, mas acabou abandonando. Dentre os muitos toques e batidas, nem mesmo o vencedor Hamilton não escapou dos problemas. O inglês escorregou na Curva da Tabacaria, tocou no muro e foi obrigado a parar no box para trocar o pneu estourado. Outro que não deve levar boas recordações deste GP de Mônaco é o bicampeão Fernando Alonso. O espanhol cometeu vários erros durante a corrida, batendo de leve em vários adversários e terminou apenas 14.ª posição, andando praticamente o tempo todo atrás do companheiro de Renault, Nelsinho Piquet. Classificação do GP de Mônaco: 1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 76 voltas em 2h00min42s742 2.º - Robert Kubica (POL/BMW-Sauber), a 3s064 3.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 4s811 4.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), a 19s295 5.º - Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso), a 24s657 6.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), a 28s408 7.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), a 30s180 8.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), a 33s191 9.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 33.792 10.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), a 1 volta 11.º - Jenson Button (ING/Honda), a 1 volta 12.º - Timo Glock (ALE/Toyota), a 1 volta 13.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), a 1 volta 14.º - Nick Heidfeld (ALE/ BMW-Sauber), a 4 voltas ABANDONOS Adrian Sutil (ALE/Force India), 67 voltas completadas Nico Rosberg (ALE/Williams), 59 Nelsinho Piquet (BRA/Renault), 47 Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 36 David Coulthard (ESC/Red Bull), 7 Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso), 7