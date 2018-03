Hamilton vence GP de Mônaco e chega à liderança do campeonato Lewis Hamilton, da McLaren, batalhou pela vitória no Grande Prêmio de Mônaco deste domingo e conseguiu terminar em primeiro lugar apesar de ter se chocado contra as barreiras de proteção. A corrida vespertina foi caótica nas ruas molhadas de chuva do principado francês. A sexta vitória do britânico em 23 largadas catapultou o jovem de 23 anos à liderança do campeonato, três pontos à frente de Kimi Raikkonen, da Ferrari, que não pontuou. O polonês Robert Kubica cruzou em segundo com sua BMW Sauber, três segundos atrás de Hamilton, e o brasileiro Felipe Massa deu a terceira colocação à Ferrari depois de largar na pole-position. A corrida foi encerrada com as duas horas regulamentares, com 76 das 78 voltas completadas. (Por Alan Baldwin)