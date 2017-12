Hamilton vence mais uma na GP2; Nelsinho chega em sexto O inglês Lewis Hamilton, da equipe ART, venceu a 11ª etapa da GP2, realizada neste domingo, em Silverstone (Inglaterra), e continua na liderança da temporada, agora com 67 pontos. Ele completou as 24 voltas da prova com o tempo de 37min27s225. Em segundo lugar ficou o espanhol Félix Porteiro (Campos Racing), seguido pelo irlandês Adam Carrol. O brasileiro Nelsinho Piquet (Piquet Sports) terminou a corrida em sexto e somou mais um ponto no campeonato, mantendo-se na vice-liderança, com 45 pontos. As próximas etapas da GP2 estão marcadas para os dias 15 e 16 de julho, no circuito francês de Magny-Cours. Confira a classificação da prova 1.º - Lewis Hamilton (ING/ART Grand Prix) - 37min27s225 2.º - Félix Porteiro (ESP/Campos Racing) - a 9s060 3.º - Adam Carroll (ING/Racing Engineering) - a 10s040 4.º - Clivio Piccione (MON/DPR) - a 11s025 5.º - Giorgio Pantano (ITA/FMS International) - a 11s896 6.º - Nelson Piquet Jr. (BRA/Piquet Sports) - a 12s106 7.º - Timo Glock (ALE/BCN Competicion) - a 15s133 8.º - Fairuz Fauzy (MAS/Super Nova Int) - a 19s572 9.º - Ernesto Viso (VEN/iSport International) - a 21s268 10.º - Luca Filippi (ITA/FMS International) - a 22s580 11.º - Franck Perera (FRA/DAMS) - a 22s888 12.º - Mike Conway (ING/DPR) - a 23s778 13.º - Alexandre Negrão (BRA/Piquet Sports) - a 24s885 14.º - Javier Villa (ESP/Racing Engineering) a 29s711 15.º - José María López (ARG/Super Nova Int.) - a 31s982 16.º - Gianmaria Bruni (ITA/Trident Racing) - a 36s412 17.º - Jason Tahinci (TUR/FMS International) - a 54s863 18.º - Hiroki Yoshimoto (JAP/BCN Competicion) - não terminou Confira a classificação do campeonato 1.º - Lewis Hamilton (ING) - 67 pontos 2.º - Nelson Piquet Jr. (BRA) - 45 3.º - Alexandre Premat (FRA) - 36 4.º - Ernesto Viso (VEN) - 26 5.º - Michael Ammermueller (ALE) - 25 6.º - Nicolas Lapierre (FRA) - 25 7.º - Gianmaria Bruni (ITA) - 20 8.º - Adam Carroll (ING) - 20 9.º - Timo Glock (ALE) - 13 10.º - José María López (ARG) - 13 11.º - Félix Porteiro (ESP) - 10