Hamilton vence outra na GP2; Nelsinho é 19.º, mas lidera O britânico Lewis Hamilton, da equipe ART, venceu neste domingo a segunda prova da GP2, principal categoria de acesso à Fórmula 1, e completou a dobradinha do fim de semana, já que havia vencido também a prova do sábado. O brasileiro Nelsinho Piquet, que havia batido na prova de sábado, ficou em 19º lugar, mas manteve a liderança da temporada, com 27 pontos, um a mais que Hamilton. Depois da vitória no sábado, Hamilton largou em oitavo lugar, mas conseguiu superar o francês Nicolas Lapierre por pouco mais de um segundo. O argentino José Maria Lopez completou o pódio, na terceira posição. O brasileiro Xandinho Negrão, que corre com Nelsinho na Piquet Sports, chegou em sétimo, como no sábado. Lucas Di Grassi, da Durango, foi o 13.º colocado. Participante de um programa de jovens talentos conduzido pela Mercedes, Lewis Hamilton, de 20 anos, não deve levar muito tempo para se sentar no cockpit de uma McLaren, parceira da montadora alemã. O chefe da equipe, Ron Dennis, elogiou o desempenho do piloto nas corridas do GP da Europa. "É cedo para falar no futuro, mas neste fim de semana ele fez um excelente trabalho. Investimos tempo e dinheiro nele, e nos alegra ver que ele está correspondendo", afirmou Dennis.