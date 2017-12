Hamilton vence prova da GP2 em Silverstone; Nelsinho é o 4º O inglês Lewis Hamilton, da equipe ART, venceu a 10ª etapa da GP2, realizada neste sábado, em Silverstone (Inglaterra), e segue na liderança da temporada com 60 pontos. Ele completou a prova com o tempo de 1h00min53s. A segunda colocação ficou com o alemão Timo Glock (ISport), seguido pelo irlandês Adam Carroll (Racing Engineering). O brasileiro Nelsinho Piquet (da Piquet Sports) terminou a prova em quarto e somou mais cinco pontos no campeonato, ocupando a vice-liderança, com 44 pontos. ?Fiz uma ótima largada, mas a maioria dos pilotos também começou bem a corrida. Tive um problema com os pneus traseiros e o carro não estava tão bom quanto nos treinos classificatórios?, explicou Nelsinho. ?Felizmente, conquistei alguns pontos e quero conseguir mais amanhã (domingo). Acho que a largada poderá ser um pouco tumultuada, mas farei o meu melhor e pretendo estar no pódio?, completou. Confira os primeiros colocados: 1. Lewis Hamilton (ING/ART) - 1h00min53s 2. Timo Glock (ALE/ISport) - a 5seg014 3. Adam Carroll (IRN/Racing Engineering) - a 6seg145 4. Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - a 6seg436 5. Giorgio Pantano (ITA/FMS) - a 8seg728 6. Alexandre Premat (FRA/ART) - a 12seg985 7. Clivio Piccione(MON/DPR) - a 15seg146 8. Félix Porteiro (ESP/Campos Racing) - a 17seg088 Lucas Di Grassi (BRA/Durango) - não completou Xandinho Negrão (BRA/Piquet Sports) - não completou