Hans não incomoda mais, diz Rubinho O ?hans? - o equipamento de segurança de uso obrigatório para todos os pilotos - deixou de ser problema para Rubens Barrichello. O piloto brasileiro disse nesta quinta-feira, que as dificuldades encontradas com o aparelho já estão superadas. No GP da Malásia, disputado há duas semanas, Barrichello conseguiu autorização para correr sem o equipamento, mas a FIA deixou claro que se um piloto não estiver em condições de usar o hans (da sigla em inglês suporte de pescoço e cabeça) sua equipe deverá substitui-lo. ?Conseguimos resolver o problema com a utilização de uma presilha mais larga. Posso dizer que agora estou usando dois cintos de segurança. A situação esta sob controle, mas ainda acredito que a utilização do HANS deveria ser facultativa?, afirmou Barrichello. Sobre sua ausência no jogo de futebol em que Michael Schumacher atuou ao lado do elenco do Santos, ontem, na Vila Belmiro, Rubinho reiterou que sua agenda impediu sua presença na partida que arrecadou cerca de R$ 40 mil para ao Projeto Criança Esperança. Mais de 13.500 pessoas viram o jogo das arquibancadas da Vila Belmiro.