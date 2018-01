Hans pode ter salvo a vida de Alonso Giancarlo Fisichella (Jordan), segundo colocado do GP do Brasil, ensaiou uma recusa de estourar a champanhe no pódio de Interlagos, em respeito ao espanhol Fernando Alonso (Renault), que naquele momento era atendido no centro médico do autódromo. Num gesto discreto, Fisichella apontou para o degrau vazio do lado esquerdo do pódio. A festa com champanhe aconteceu mesmo sem Alonso, e, nesse caso, era para comemorar: pela gravidade do acidente, na 54ª volta, o espanhol teve muita sorte de ter sofrido apenas um corte na mão direita. Além disso, com os seis pontos marcados neste domingo, o piloto, de 21 anos e 20 Grandes Prêmios na carreira, voltará para a Europa como terceiro colocado no campeonato, com 14 pontos, excelente desempenho para uma equipe média. O acidente foi assustador. Na entrada da reta dos boxes, Alonso pegou de frente um pneu do carro do australiano Max Webber, da Jaguar, que batera no mesmo local momentos antes. Fisichella, em menor velocidade, vinha na frente de Alonso e teve tempo de desviar dos destroços do carro de Webber. O piloto da Renault, no entanto, pegou a roda de frente, bateu numa barreira de pneus na área de escape, também de frente, ricocheteou, atravessou a pista e chocou-se contra o muro de concreto que separa a pista da arquibancada. "Se isso acontecesse no meu tempo, esse cara estaria morto", disse o ex-piloto Alex Dias Ribeiro, que dirigia o carro médico da prova. O fato de Alonso ter saído praticamente ileso do carro pode ser atribuído, em parte, ao Hans, apoio de pescoço e cabeça que os pilotos estão obrigados a usar para diminuir o risco de lesões na coluna. "O Hans com certeza amorteceu bem a pancada", disse Alex Dias Ribeiro. O diretor de prova, Carlos Montagner, também elogiou o dispositivo. "Isso prova para os pilotos a importância do uso do Hans." Alonso, tonto com a pancada, deixou o cockpit, andou alguns metros, mas não agüentou as dores. Sentou-se no asfalto e enconstou no muro. Na maca, depois de atendido, acenou para o público e fez sinal de positivo com polegar direito antes de ser colocado na ambulância. Depois do atendimento no centro médico do autódromo, foi levado de helicóptero para o Hospital São Luiz, no Morumbi. O piloto foi submetido a exames de raio-X na mão direita, tornozelo direito, joelho esquerdo e tórax. Também passou por tomografia, ressonância magnética e eletrocardiograma. Não foram constatadas fraturas nem lesões de órgãos, mas, por decisão médica, passaria a noite em observação.