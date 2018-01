Hayden é o mais rápido na 2º sessão de treinos da MotoGP O norte-americano Nicky Hayden, da equipe Repsol Honda, foi o mais rápido na segunda sessão dos treinos livres da MotoGP, nesta sexta-feira, nos preparatórios para o GP da Turquia, que acontece no domingo, no circuito Parque de Istambul. Hayden conseguiu a marca de 1min53s623. Ele havia ficado com o quarto tempo na primeira etapa dos treinos ao cravar a sua melhor volta em 1min55s126. "É muito bom começar o fim de semana desta forma. É importante conseguir um bom ritmo logo no início", disse. Ele ocupa o segundo posto na classificação geral da temporada, com 36 pontos, cinco a menos que o líder Loris Capirossi. O australiano Casey Stoner (Honda LCR), terminou em segundo na última etapa de treinos do dia, com 1min53s861. Antes, o piloto da Oceania havia obtido o melhor tempo com 1min54s276. O italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha, não foi bem e ficou apenas no 11º posto na segunda sessão, com 1min54s662. O pentacampeão da categoria registrou o terceiro melhor tempo na primeira etapa desta sexta, com 1min54s671. Os treinos classificatórios da MotoGP acontecem neste sábado. A corrida, no domingo, terá largada às 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do canal Sportv. Confira os resultados da 2º sessão dos treinos: 1. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min53s623 2. Cassey Stoner (AUT/Honda LCR) - 1min53s861 3. Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 1min53s971 4. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min54s001 5. Toni Elias (ESP/Fortuna Honda) - 1min54s022 6. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 1min54s042 7. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 1min54s055 8. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 1min54s227 9. Sete Gibernau (ESP/Ducati Marlboro) - 1min54s279 10. Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta Honda) - 1min54s422 11. Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - 1min54s662 12. Cris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - 1min54s722 13. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki Racing) - 1min54s967 14. Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 1min55s179 15. Randy De Puniet (FRA/Kawasaki Racing) - 1min55s700 16. Carlos Checa (ESP/Tech 3 Yamaha) - 1min56s838 17. James Ellison (GBR/Tech 3 Yamaha) - 1min56s943 18. Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antín) - 1min57s467 19. José Luis Cardoso (ESP/Pramac d´Antín) - 1min58s007