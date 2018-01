Hayden é o melhor no treino da motoGP O piloto norte-americano Nicky Hayden, da Honda, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para a terceira etapa do campeonato da MotoGP, o GP da China, em Xangai. Já o brasileiro Alexandre Barros, também da Honda, ficou com o 7º melhor tempo nesta sexta-feira. Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, obteve o 5º melhor tempo nos treinos livres. Confira os melhores tempos do dia: 1º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 2m02s327 2º Marco Melandri (ITA/Honda) - 2m02s485 3º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 2m02s557 4º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 2m02s664 5º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2m02s677 6º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 2m02s705 7º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 2m02s816 8º Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 2m03s270 9º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 2m03s420 10º Troy Bayliss (AUS/Honda) - 2m03s526