Hayden larga em primeiro na MotoGP O norte-americano Nicky Hayden conquistou neste sábado a pole position do GP da Austrália, a 15ª das 17 etapas da temporada 2005 da MotoGP. E ele ainda bateu o recorde do circuito de Phillip Island, ao fazer o tempo de 1m29s337. Campeão antecipado, o italiano Valentino Rossi larga em segundo lugar. E o brasileiro Alexandre Barros conseguiu apenas a 12ª colocação do grid. O GP da Austrália de MotoGP acontece na madrugada deste domingo, a partir das 2h30 (de Brasília, já no horário de verão), e terá transmissão ao vivo da SporTV. Confira as primeiras posições do grid de largada: 1º Nicky Hayden (Honda) - 1m29s337 2º Valentino Rossi (Yahama) - 1m29s443 3º Sete Gibernau (Honda) - 1m29s729 4º Carlos Checa (Ducati) - 1m29s775 5º Colin Edwards (Yamaha) - 1m29s943 6º Max Biaggi (Honda) - 1m30s070 7º Toni Elias (Yamaha) - 1m30s094 8º Marco Melandri (Honda) - 1m30s322 9º Makato Tamada (Honda) - 1m30s624 10º Shinya Nakano (Kawasaki) - 1m30s628