Hayden vence pela 1ª vez na temporada e reafirma liderança O piloto norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda) venceu neste sábado o GP da Holanda, 8ª etapa do Mundial de MotoGP, disputado no circuito de Assen. Ele completou as 26 voltas da prova com o tempo de 42min27s404. Esta foi a sua primeira vitória na temporada, e a segunda da carreira na MotoGP. Na largada, o norte-americano Colin Edwards (Camel Yamaha) saltou do terceiro lugar do grid para a ponta, seguido pelo compatriota John Hopkins (Rizla Suzuki), o japonês Shinya Nakano (Kawasaki Racing) e Nicky Hayden (Repsol Honda). Edwards se distanciou na dianteira e foi acompanhado por Hayden, e os dois se isolaram dos demais pilotos. A partir da 14ª volta, Hayden começou a pressionar o piloto da Yamaha, e conseguiu ultrapassá-lo no penúltimo giro. No entanto, Edwards se recuperou e conseguiu retomar a ponta a duas curvas do final da corrida. Mas ele não conseguiu contornar a última curva, perdeu o controle da moto e foi ao chão. Nakano terminou em segundo, e o espanhol Dani Pedrosa (Repsol Honda) completou o pódio. O heptacampeão mundial Valentino Rossi (Camel Yamaha), mesmo se ressentindo de uma fratura na munheca esquerda e outra no tornozelo direito, largou da última posição no grid e conseguiu terminar a prova na 8ª colocação, marcando 8 pontos. Com o resultado da corrida, Hayden reafirmou sua condição de líder do campeonato, agora com 144 pontos. Em segundo lugar está Pedrosa, com 102 pontos, seguido por Loris Capirossi (Ducati Marlboro), com 100. Rossi caiu para a quarta colocação, com 98. A próxima etapa do Mundial está marcada para o dia 2 de julho, no circuito de Donington Park, na Inglaterra. Confira a classificação da prova: 1.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) - 42min27s404 2.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 42min32s288 3.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 42min34s929 4.º - Casey Stoner (AUS/Honda) - 42min34s959 5.º - Kenny Roberts Jr. (EUA/KR211V) - 42min35s482 6.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 42min44s469 7.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - 42min45s494 8.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 42min51s355 9º. - Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 42min56s431 10.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 42min59s031 11.º - Makoto Tamada (JAP/Honda) - 43min00s245 12.º - Alex Hofmann (ALE/Ducati) - 43min01s547 13.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 43min07s816 14.º - Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 43min31s052 15.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 43min44s707