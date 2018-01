Head questiona relação Ferrari-FIA O sócio e diretor-técnico da Williams, Patrick Head, sugeriu haver uma cumplicidade entre Ferrari e FIA. E que essa relação foi a responsável por Juan Pablo Montoya, piloto da sua equipe, ter perdido o Mundial para Michael Schumacher, da Ferrari. Para o engenheiro da Williams, a mudança da regra dos pneus, a partir do GP da Itália, e a punição a Montoya, pelo acidente com Rubens Barrichello em Indianápolis, decorreram por conta da força da Ferrari na FIA. ?Tenho o maior respeito por Charlie Whiting (diretor de corrida), mas parece que ele não tem mais o controle nas mãos. Aconteceram coisas entre a Ferrari e os responsáveis pelo nosso evento que me levam a acreditar nisso.? Na entrevista publicada, nesta quinta-feira, pelo jornal alemão Bild, Head diz que os pneus passaram a ser verificados depois da bandeirada, a partir de Monza, e não mais antes por causa da força da Ferrari, o que prejudicou seu time. E a decisão de impôr um drive-through a Montoya no GP dos Estados Unidos ocorreu por conta também dessa pressão da Ferrari em Whiting. McLaren - Enquanto o modelo programado para disputar o último campeonato, MP4/18, nem mesmo estreou, o projetado para o próximo Mundial, MP4/19, será o primeiro a ir para a pista. A equipe inglesa deve estrear o carro no primeiro dia do primeiro treino da pré-temporada, dia 25, no circuito de Valência. Em reportagem publicada pela revista Autosport, Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, disse que o MP4/19 foi concebido a partir do MP4/18, que não passou nos três testes de resistência realizados pela FIA.