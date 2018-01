Heidfeld anda de F-1 no velho Nurburgring O piloto alemão Nick Heidfeld, da BMW Sauber, protagonizou neste sábado, o retorno da Fórmula 1 ao antigo traçado do autódromo de Nurburgring, na Alemanha. A pista foi usada na F-1 pela última vez em 1976, na corrida na qual o austríaco Niki Lauda quase morreu, após bater com sua Ferrari em uma das curvas - o carro pegou fogo e o piloto chegou a receber a extrema-unção no hospital. Na época do acidente de Lauda, a perigosa pista apelidada de ´inferno verde´ tinha mais de 25 km de extensão e era formada por alguns trechos de estradas locais que foram fechadas para o uso público. A pista voltou à F-1 em 1984, bastante encurtada. Hoje, Nurburgring, palco do GP da Alemanha que acontece em 22 de julho, tem apenas 5,148 km de extensão.