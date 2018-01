Heidfeld diz que não corre no Brasil O piloto alemão Nick Heidfeld anunciou nesta segunda-feira, através de seu empresário, Werner Heinz (em entrevista à agência Reuters), que não vai correr no GP Brasil de Fórmula 1, dia 25/9, em Interlagos, São Paulo (SP). O motivo é um acidente de bicicleta que teria sofrido, ao colidir com uma moto na Suíça, onde mora. A versão é contestada pela própria equipe do piloto, a Williams. Segundo a escuderia - através de fontes que não querem se pronunciar - isso seria um golpe do piloto para que ele não corresse mais no time inglês e acertasse de vez com a BMW. A polêmica continua e, se Heidfeld não correr mesmo, a tendência é que o brasileiro Antônio Pizzonia seja mantido na condução do carro nesta próxima etapa.