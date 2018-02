Heidfeld é o mais rápido em Jerez O piloto de testes da Williams, o alemão Nick Heidfeld, foi o mais rápido do dia neste sábado, na 10ª jornada de treinos que várias equipes de Fórmula-1 realizam no circuito espanhol de Jerez de La Frontera, na Espanha. Aproveitando que está chovendo na região, as equipes privilegiaram testes de pneus. O alemão deu 102 voltas e em sua melhor passagem marcou 1min.27s.783. O brasileiro Ricardo Zonta (Toyota) fez apenas o quinto tempo. Veja os tempos deste sábado em Jerez: 1 . Nick Heidfeld (ALE/Williams) 1:27.783 (102 voltas) 2 . Franck Montagny (FRA/Renault) 1:28.630 (85) 3 . Pedro de la Rosa (ESP/Mclaren) 1:28.661 (91) 4 . Christian Klien (AUT/Red Bull) 1:29.330 (84) 5 . Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:29.608 (60) 6 . Takuma Sato (JAP/BAR) 1:29.673 (101)