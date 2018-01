Heidfeld: ?Foi meu melhor resultado? A equipe Sauber fez uma grande festa em Interlagos. Os mecânicos reuniram-se para uma foto em frente ao box e brindaram com cerveja o terceiro lugar do baixinho Nick Heidfeld no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Heidfeld foi jogado para o alto pelos mecânicos, como se tivesse vencido a corrida. "Não acredito. Fui ao pódio!", dizia Heidfeld aos mecânicos. Depois do quarto lugar do austríaco no Grande Prêmio da Austrália, o pódio em São Paulo foi de fato como uma vitória para o time, que vive um momento crucial. Dono de dois terços da Sauber, o austríaco Dietrich Mateschitz já avisou ao sócio Peter Sauber que deixará o negócio ao final da temporada. A Red Bull, marca de bebidas energéticas de propriedade de Mateschitz, investe US$ 5 milhões por temporada no time. O principal patrocinador da equipe é a companhia petrolífera Petronas Malaysia, com US$ 38 milhões anuais. O segundo principal apoio é o da instituição financeira Credit Suisse, com US$ 17 milhões. No total, o orçamento da equipe para o ano é de US$ 87 milhões. Durante a entrevista coletiva obrigatória, após a corrida, Heidfeld observava por um monitor de TV a festa que a equipe fazia no box. E sorria. "Esse foi meu melhor resultado na Fórmula 1 e estou muito feliz por isso. Esperava chegar aos pontos, mas não chegar ao pódio", disse o piloto, que largou na nona posição e se destacou principalmente a partir do momento em que começou a chover em Interlagos. Nascido em Moenchengladbach, na Alemanha, o piloto de 23 anos começa a se destacar depois de uma temporada terrível na Prost, no ano passado, na qual não marcou pontos. O desempenho de Heidfeld foi ainda mais valorizado porque seu companheiro de equipe, o estreante na Fórmula 1 Kimi Raikkonen, não terminou a prova. O finlandês de 19 anos somou um ponto no GP da Austrália, ao chegar em sexto lugar.