Heidfeld ganha a pole no GP da Europa O alemão Nick Heidfeld conquistou neste sábado a pole position para o GP da Europa de Fórmula 1, disputado no circuito de Nurburgring, na Alemanha. Com o tempo de 1min30s081, o piloto da Williams terá a companhia na primeira fila do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que cravou 1min30s197. Essa é a primeira pole position de Heidfeld na carreira. Sua melhor posição num grid de largada era a quarta colocação. Além desta conquista, o alemão desbancou Raikkonen, vencedor do último GP, em Mônaco, e dono da pole position nas últimas três corridas. A segunda fila é formada pelo australiano Mark Webber, da Williams, com 1min30s368, e o italiano Jarno Trulli, da Toyota, que fez o tempo de 1min30s700. O líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, começará o GP na sexta posição. Ele fez o tempo de 1min31s056. O brasileiro Rubens Barrichello fez apenas o sétimo melhor tempo, com 1min31s249, mas ficou na frente de seu companheiro de Ferrari, o alemão Michael Schumacher. O tetracampeão da Fórmula 1 fez uma péssima volta e ficou com a 10ª posição no grid, com o tempo de 1min31s585. O outro piloto brasileiro, Felipe Massa, da Sauber, largará na 11ª colocação. Ele marcou 1min32s205 na sua volta de classificação. O GP da Europa acontece neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília). Veja como ficou o grid de largada para o GP da Europa: 1º - Nick Heidfeld (Williams) - 1min30s081 2º - Kimi Raikkonen (McLaren) - 1min30s197 3º - Mark Webber (Williams) - 1min30s368 4º - Jarno Trulli (Toyota) - 1min30s700 5º - Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1min30s890 6º - Fernando Alonso (Renault) - 1min31s056 7º - Rubens Barrichello (Ferrari) - 1min31s249 8º - Ralf Schumacher (Toyota) - 1min31s392 9º - Giancarlo Fisichella (Renault) - 1min31s566 10º - Michael Schumacher (Ferrari) - 1min31s585 11º - Felipe Massa (Sauber) - 1min32s205 12º - David Coulthard (Red Bull) - 1min32s553 13º - Jenson Button (BAR) - 1min32s594 14º - Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1min32s642 15º - Jacques Villeneuve (Sauber) - 1min32s891 16º - Takuma Sato (BAR) - 1min32s926 17º - Tiago Monteiro (Jordan) - 1min35s047 18º - Patrick Friesacher (Minardi) - 1min35s954 19º - Narain Karthikeyan (Jordan) - 1min36s192 20º - Christijan Albers (Minardi) - 1min36s239