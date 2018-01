Helinho chega em 2º e fica com o vice Faltou pouco, mas faltou. O brasileiro Hélio Castro Neves perdeu neste domingo mais uma chance de ser campeão no automobilismo. Desta vez na Indy Racing League. Perdeu o GP do Texas, última etapa da temporada, e o título para o americano Sam Hornish Jr., que aliás, conquistou o bicampeonato. A corrida foi sensacional com os dois candidatos ao título disputando centímetro a centímetro a vitória boa parte das 200 voltas. No final, Hornish, com um carro equipado com motor mais potente, levou a melhor por uma diferença mínima (0s009). O brasileiro teve de se conformar com o segundo lugar no GP e o vice-campeonato. "Estou com pé formigando, de tanto tempo que fiquei com o pé embaixo. Mas o carro do Hornish estava mais rápido, parabéns para ele. Automobilismo é assim. Infelizmente não se pode ganhar tudo, mas tem sempre a próxima temporada?, disse, desapontado, Helinho, atual bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis. A colocação deste domingo foi mais um vicecampeonato na sua carreira, assim como aconteceu na F-Vauxhall, na F-3 Sul-Americana, na F-3 brasileira e na Indy Lights. Neste domingo, ele precisava vencer o GP de Texas e torcer para que o americano não fosse além do segundo lugar. Chegou perto da vitória e ainda liderou o maior número de voltas, garantindo dois pontos de bonificação. Praticamente todas as últimas 70 voltas foram eletrizantes. No entanto, nas 30 finais, quando Hornish ficou em segundo, já se percebia que dificilmente daria para Helinho, mesmo que ele vencesse. O brasileiro da Penske, mesmo assim, fez de tudo para garantir a vitória. Inclusive uma das ultrapassagens mais bonitas da temporada, na volta 180, quando, sem espaço, chegou a avançar além da linha branca que sinaliza o fim da inclinação da pista oval do Texas Motor Speedway e o início da parte plana - manobra pouco usual -, para ultrapassar o americano. ?Eu não ia deixar ele ficar na frente de jeito nenhum.? Mas na volta final, Hornish Jr., da equipe Panther, valeu-se da potência de seu motor Chevy e, como havia feito na corrida anterior, em Chicago, assumiu a ponta nos últimos metros. O brasileiro Vítor Meira (Menards), que disputando sua quarta corrida na IRL largou na pole, chegou em terceiro, no seu primeiro pódio na categoria. Airton Daré (A.J. Foyt) foi o 11º colocado. Felipe Giaffone (MoNunn) e Raul Boesel (Bradley) não completaram o GP. Sam Hornish terminou o campeonato com 531 pontos, Helinho, com 511. Gil de Ferran (Penske), que não correu neste domingo, foi o terceiro na classificação, com 443, e Felipe Giaffone (MoNunn), o quarto, com 432. Presente - Helinho tem ao menos um consolo: esta semana ele testa um carro de F-1 da Toyota, em Paul Ricard. O brasileiro viaja nesta segunda-feira para a França. Mas deve mesmo ficar na IRL.