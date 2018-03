Helinho comemora "fase maravilhosa" Hélio Castro Neves ficou ?chocado? com a reação da mídia e do público norte-americano depois de conquistar, no domingo, a pole position para as 500 Milhas de Indianápolis, no próximo dia 25. E comemorou muito. ?Não esperava tanto destaque. Vou passar a próxima semana dando entrevistas. Viajo para Nova York e de lá para Los Angeles. Não sei se vai dar tempo de atender a todos os convites.? Na segunda volta das quatro para tomar tempo com seu Dallara/Toyota da equipe Penske, Helinho sentiu que daria para ser o pole. Ele chegou a 232 milhas (373,288 km/h) e decidiu que só precisava manter o ritmo. ?Tomei muito cuidado, mas sem tirar o pé. E não deu outra?, disse ontem, de Miami, o piloto, que ganhou US$ 100 mil pela conquista. Leia mais no Jornal da Tarde