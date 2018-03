Helinho confia em bom resultado no Japão Vice-líder da temporada da Undy Racing League, com 71 pontos, o brasileiro Hélio Castro Neves, da Penskle, confia no bom acerto do carro que a equipe vem conseguindo nos circuitos ovais de 1,5 milha, como o de Motegi, para conquistar um bom resultado na terceira etapa da temporada e, se possível, assumir a liderança do campeonato. A primeira colocação, após duas corridas, é de outro brasileiro, Tony Kanaan (Andretti-Green), com 77 pontos. "Em Phoenix, nós não fomos bem?, disse Helinho, lembrando a corrida anterior, quando largou em terceiro e terminou apenas em sexto lugar. "Espero que, no Japão, a gente consiga um bom resultado.? Os primeiros treinos em Motegi serão realizados amanhã ao meio-dia, horário de Brasília. A prova, também pelo horário brasileiro, será na madrugada de sábado.