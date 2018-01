Helinho domina os treinos da IRL Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota (Penske), foi o mais rápido dos dois treinos livres desta sexta-feira no circuito de rua de St. Petersburg, nos Estados Unidos, para a terceira etapa do campeonato da Indy Racing League (IRL). O piloto brasileiro cravou o tempo de 1m03s8308 e acabou batendo no muro na última volta da segunda sessão - sem nenhuma conseqüência grave. O escocês Dario Franchitti e o também brasileiro Tony Kanaan, ambos com Dallara/Honda da Andretti Green, ficaram em segundo e terceiro lugares. Neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), os pilotos disputam o grid de largada. A corrida, no domingo, começa às 17h30, com transmissão ao vivo pela Bandeirantes. Helinho saiu satisfeito, mesmo com o acidente, explicando que a adaptação do carro ao traçado misto tinha sido perfeita. "Eu consegui ser mais rápido a cada volta. Foi ótimo", revelou. Neste sábado, ele decidirá se será o primeiro a entrar na pista para a tomada oficial ou se irá preferir ser o último. Tudo dependerá das condições do tempo. Já Tony Kanaan disse que é importante ficar nas primeiras posições para a largada. "Ao contrário do oval onde o grid não tem um grande peso, no misto é fundamental largar em uma boa posição", explicou. O terceiro brasileiro da IRL, Vitor Meira, com G-Force/Honda (Rahal), foi o 5º colocado do dia. E o líder do campeonato, o norte-americano Sam Hornish Jr., que é companheiro de equipe de Helinho, só obteve o 13º tempo.