Helinho é multado pela direção da IRL Nesta sexta-feira acontecem os primeiros treinos, livres, para a etapa decisiva do campeonato da Indy Racing League, domingo, no Texas. O brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, que tem 469 pontos e disputa o título com o americano Sam Hornish Jr., da Panther (481), recebeu uma má notícia: foi multado, assim como o americano Buddy Rice, da Cheever, por sua conduta no GP de Chicago, domingo. "Eles fizeram ações inapropriadas??, alegou o diretor de Operações da IRL, Brian Barhart, referindo-se ao fato de os dois pilotos terem bloqueado adversários durante a corrida, para impedir ultrapassagens. O valor das multas não foi divulgado.