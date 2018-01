Helinho é o mais rápido no warm up O piloto brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, foi o mais rápido no warm up para o GP de Cleveland, realizado na manhã de deste domingo. A largada da corrida, oitava etapa da temporada de Fórmula Indy, será às 14h (de Brasília). Único a conseguir um tempo inferior a um minuto, Helinho fez sua melhor volta em 59s907. E mostrou que está com o carro bem acertado para atormentar a vida dos 22 pilotos que largarão na sua frente. Por causa da chuva que caiu durante o qualifying, neste sábado, ele conseguiu apenas a 23a posição no grid, sendo prejudicado assim como todos os pilotos mais bem colocados no campeonato. Outros dois que conseguiram bons tempos foram o norte-americano Bryan Herta, da Zakspeed, e o brasileiro Maurício Gugelmin, da PacWest, mostrando que sua boa colocação no grid não se deve apenas à chuva. Os tempos: 1) Hélio Castro Neves (59s907), 2) Bryan Herta (1min00s094), 3) Paul Tracy (1min00s112), 4) Maurício Gugelmin (1min00s117), 5) Max Papis (1min00s196), 6) Jimmy Vasser (1min00s271), 8) Gil de Ferran (1min00s384), 12) Bruno Junqueira (1min00s659), 13) Roberto Moreno (1min00s665), 18) Christian Fittipaldi (1min00s885), 21) Max Wilson (1min00s987), 24) Tony Kanaan (1min01s321), 26) Cristiano da Matta (1min02s028).