Helinho é o mais veloz nos treinos Hélio Castro Neves foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira para o GP de Portland de Fórmula Indy, que será disputado no domingo. Na primeira sessão, de manhã, o piloto brasileiro tinha sido o segundo mais rápido, atrás apenas de Kenny Brack, mesmo ficando boa parte do tempo parado para que os mecânicos resolvessem um problema no motor. À tarde, ele melhorou seu tempo, criando uma ótima perspectiva para o qualifying, neste sábado. E derrubando as expectativas de que seu motor, o Honda, teria problemas, assim como o Ford. Sexta-feira passada, em Detroit, quando os organizadores implantaram um espaçador na válvula pop off, que regula a pressão do turbo, a impressão geral era de que, a partir deste fim de semana, os carros equipados com Honda e Ford perderiam muita potência (cerca de 75 cavalos). Isso porque em Portland, assim como nas próximas provas, a potência do motor faz muita diferença. E essas duas montadoras teriam problemas por não estarem adaptadas ao novo regulamento, ao contrário da Toyota. Depois de Helinho, os dois melhores tempos foram obtidos por carros equipados com motor Toyota: o Newman Haas de Christian Fittipaldi e o PacWest de Maurício Gugelmin. Mas em quarto, ficou o Ford de Kenny Brack, com o tempo da manhã. Gil de Ferran, cujo carro tem tido alguns problemas na temporada, precisará melhorá-lo bem se quiser repetir as vitórias dos dois últimos anos. Depois de fazer o 13º tempo de manhã, ele ficou em oitavo à tarde, após uma série de rodadas. Max Wilson, que no final do treino da manhã fez uma ótima volta, obtendo o quarto melhor tempo, caiu depois para 11º. Bruno Junqueira, que enfrentou problemas com suspensão de manhã e câmbio à tarde, ficou apenas em 20º. Confira os tempos: 1º) Hélio Castro Neves (Penske), 58s318 2º) Christian Fittipaldi (Newman Haas), 58s532 3º) Maurício Gugelmin (PacWest), 58s543 4º) Kenny Brack (Rahal), 58s606 5º) Cristiano da Matta (Newman Haas), 58s702 6º) Shinji Nakano (Fernandez), 58s745 7º) Michel Jourdain Jr. (Bettenhausen), 58s802 8º) Gil de Ferran (Penske), 58s804 9º) Alex Tagliani (Player´s), 58s821 10º) Jimmy Vasser (Patrick), 58s931 11º) Roberto Moreno (Patrick), 59s068 12º) Max Wilson (Blair), 59s080 20º) Bruno Junqueira (Chip Ganassi), 59s327 28º) Tony Kanaan (Mo Nunn), 59s688.