Helinho é o melhor no treino da Indy O fim de semana começou bem para os brasileiros que lutam pelo título da Fórmula Indy. Hélio Castro Neves, terceiro colocado no campeonato (133 pontos), foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Laguna Seca, com o tempo de 1m09s090. O líder do Mundial (163 pontos) e companheiro de Helinho na Penske, Gil de Ferran, marcou 1m09s603 e ficou em terceiro lugar na sessão desta sexta-feira. O neozelandês Scott Dixon, que não está entre os candidatos ao título, ficou na segunda posição do treino, entre os dois brasileiros da Penske, com o tempo de 1m09s596. O sueco Kenny Brack, vice-líder do campeonato (153 pontos), foi apenas o 13? colocado, com 1m10s510. A boa performance da equipe no primeiro treino em Laguna Seca animou ainda mais os brasileiros da Penske. ?O carro está realmente muito rápido?, avaliou Helinho. Uma prova da superioridade da Penske foi o trabalho de Gil no treino. Com o seu carro reserva, ele marcou o terceiro melhor tempo da sessão e depois, com o principal, ficou também com a quarta posição (1m09s777). ?Testamos algumas coisas nos dois carros e tudo correu bem?, afirmou o brasileiro que lidera o Mundial de Fórmula Indy. Entre os outros brasileiros, o melhor foi Cristiano da Matta (Newman/Haas), que foi o 6? colocado com o tempo de 1m10s023. Mauricio Gugelmin(PacWest) foi o 7?, com 1m10s134, Tony Kanaan (MoNunn) foi o 10?, com1m10s239, Christian Fittipaldi foi o 14?, com 1m10s582, Roberto Moreno (Patrick) foi o 18?, com 1m10s731, Bruno Junqueira (Ganassi) fez a 26ª marca, com 1m11s308, e Max Wilson (Arciero) fez a 27ª, com 1m11s389. A definição do grid de largada para o GP de Laguna Seca será no sábado, das 17h45 às 19 hroas (horário de Brasília). E a prova começa às 18 horas de domingo, com transmissão ao vivo da TV Record e da DirecTV.