Helinho é o melhor no treino da IRL O brasileiro Hélio Castro Neves fez a volta mais rápida no segundo treino livre da IRL, nesta sexta-feira, em Milwaukee. A prova terá largada no domingo, às 15h30 (horário de Brasília), mas neste sábado acontece o treino classificatório. Helinho marcou 21s9732 na sua melhor volta. ?A pista é curta, tem apenas uma milha e se parece com o oval de Richmond, onde conquistei minha vitória em junho. Além disso, a Penske sempre teve bom desempenho em circuitos curtos?, disse o piloto brasileiro. Atrás de Helinho ficaram o sul-africano Tomas Scheckter (Panther), com 22s0933, e o norte-americano Sam Hornish Jr. (Penske), com 22s2758. O também brasileiro Kanaan (Andretti-Green) foi o quinto melhor, com 22s4901. ?O importante é achar um carro bom para a corrida. Fiz as duas sessões com o tanque cheio, pensando em acertar o carro. Ele precisa de mais velocidade?, explicou Kanaan. É a segunda vez que a IRL é realizada em Milwaukee, com seu circuito atípico. No lugar das tradicionais curvas ovais, os pilotos desafiam uma pista quase plana.