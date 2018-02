Helinho é pole position em Richmond O piloto brasileiro Hélio Castro Neves,da Penske, é o pole position do GP de Richmond, sexta etapa da IRL, neste sábado à noite, no oval de apenas 0,75 milhas (1.206 metros). Ele fez a melhor volta em 15s7708, seguido pelo norte-americano Buddy Rice, da Rahal (15s8096). Tony Kanaan, líder do campeonato, vai largar em décimo, com o tempo de 15s9776. Vitor Meira (Rahal) é o oitavo no grid e Felipe Giaffone, da Dreyer & Reinbold, o 18º. A corrida começa às 21 horas e terá transmissão do SporTV.