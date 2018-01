Helinho faz o melhor tempo na Indy Os brasileiros deram mais um show neste sábado, no último treino livre para o GP de Vancouver de Fórmula Indy. Hélio Castro Neves, da Penske, foi o mais rápido, com o tempo de 1m00s742. Seu companheiro de equipe, Gil de Ferran, ficou na segunda colocação (1m01s235) e Cristiano da Matta, da Newman/Haas, terminou em terceiro lugar, ao marcar 1m01s503. O treino que define o grid de largada será realizado ainda neste sábado, das 17h45 às 19 horas (horário de Brasília). A corrida nas ruas de Vancouver, a 14 etapa da temporada da Indy, começa às 18 horas de domingo, com transmissão ao vivo da TV Record e da DirecTV. A chuva que caiu durante toda a noite em Vancouver provocou um fato curioso no treino deste sábado. Nos primeiros 30 minutos da sessão de 1 hora e 15 minutos, com a pista ainda molhada, poucos carros treinaram. Como o sol estava forte, a maioria dos pilotos ficou parada nos boxes, só esperando o asfalto secar. Quando o treino efetivamente começou, os brasileiros estiveram sempre nas primeiras posições. Além de Helinho, Gil e Cristiano, mais quatro pilotos do País terminaram a sessão entre os 10 melhores. Roberto Moreno (Patrick) foi o 7 colocado, com 1m01s631, Bruno Junqueira (Ganassi) foi 8, com 1m01s634, Tony Kanaan (Mo Nunn) foi o 9, com 1m01s776, e Christian Fittipaldi (Newman/Haas) foi o 10, com 1m01s792. Entre os demais brasileiros, Mauricio Gugelmin (PacWest) fez 1m02s157 e ficou em 16 lugar e Max Wilson (Arciero Blair) foi o 21, com o tempo de 1m02s723.