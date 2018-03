Helinho garante pole nas 500 milhas Vencedor das duas últimas provas, o piloto brasileiro Hélio Castroneves conquistou neste domingo a pole position da tradicional corrida das 500 milhas de Indianápolis. Tony Kanaan também demonstrou que está recuperado do acidente sofrido e larga ao lado do compatriota seguido do norte-americano Robby Gordon. Gil de Ferran fez o décimo melhor tempo e garantiu classificação para a prova juntamente com Felipe Giaffone, 16º. A prova será no próximo dia 25, contudo, no dia 18 haverá mais uma oportunidade para os pilotos garantirem uma vaga. Dos 33 lugares no grid de largada, 24 foram preenchidos no treino de hoje. Confira o grid de largada das 500 milhas: 1) Hélio Castroneves, Dallara-Toyota 2) Tony Kanaan, Dallara-Honda 3) Robby Gordon, Dallara-Honda 4) Scott Dixon, G Force-Toyota 5) Dan Wheldon, Dallara-Honda 6) Kenny Brack, Dallara-Honda 7) Tora Takagi, G Force-Toyota. 8) Tony Renna, Dallara-Toyota 9) Scott Sharp, Dallara-Toyota 10) Gil de Ferran, G Force-Toyota 11) Roger Yasukawa, Dallara-Honda 12) Tomas Scheckter, G Force-Toyota 13) Michael Andretti, Dallara-Honda 14) Greg Ray, G Force-Honda 15) Shinji Nakano, Dallara-Honda 16) Felipe Giaffone, G Force-Toyota 17) Al Unser Jr., Dallara-Toyota 18) Sam Hornish Jr., Dallara-Chevrolet 19) Buddy Rice, Dallara-Chevrolet 20) Jaques Lazier, Dallara-Chevrolet 21) Buddy Lazier, Dallara-Chevrolet 22) Robbie Buhl, Dallara-Chevrolet 23) A.J. Foyt IV, Dallara-Toyota 24) Sarah Fisher, Dallara-Chevrolet