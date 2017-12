Helinho ?homem-aranha? paga preço da fama Hélio Castro Neves, eleito pela revista Racing o melhor piloto brasileiro de 2003 na categoria "top", está assustado com a fama. Depois de dois dias tentando alugar uma casa para o réveillon em Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo, Helinho constatou: "Quando eu falo o meu nome, o preço sobe. E agora se der o nome de um amigo, os corretores percebem." Depois de duas vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis (2001 e 2002), Helinho acha que ficou com a imagem de milionário. Cada vitória em Indianápolis rende cerca de US$ 1,2 milhão. Mas ele pondera que o prêmio é repartido com a equipe. "O piloto não fica com toda essa grana." Em 2003, Helinho terminou a temporada da IRL em terceiro lugar, atrás de Gil de Ferran, o vice-campeão, e do campeão Scott Dixon. No ano passado, tinha sido o vice, atrás de Sam Hornish. "Eu sou assim mesmo. Bato na trave umas vezes antes de chegar onde quero: o título." No prêmio Capacete de Ouro, da Racing, também foi assim. Helinho recebeu o de bronze e o de prata em anos anteriores. "Eu também bati na trave. Mas este ano conquistei o de ouro pela primeira vez. E fiquei muito emocionado. É importante o Brasil ter um prêmio desses para os seus pilotos." Conhecido por sua obsessão com a Fórmula 1, Helinho, 28 anos, diz que começou a mudar. "Hoje estou desistindo da Fórmula 1 em 70%. Sobra 30% para o caso de aparecer alguma proposta que possa me interessar. Do contrário, a partir de 2005 desistirei de vez e só ficarei com as corridas de monopostos nos Estados Unidos." Neste ano, Helinho voltou a ter contato com a Toyota, para quem fez um teste de F-1 no fim de 2002. Mas não se falou em novo teste. E o piloto garante que foi sondado pela Jordan, equipe que, por questões financeiras, está loteando suas vagas para 2004. "Como não tenho padrinho, fica difícil. Toda modalidade esportiva tem sua dose de politicagem e na F-1 isso parece maior. Mas sempre fascínio por ela." Sem medo de Hornish - Em dezembro, Helinho volta a fazer testes para a IRL, dessa vez em Phoenix, pista que terá um novo layout em 2004. Já testou em Homestead, que também estará modificado. Os testes com o novo carro da Penske/Toyota, entretanto, só serão realizados a partir de janeiro. O piloto começará a trabalhar com um novo companheiro de equipe, o norte-americano bicampeão Sam Hornish, contratado para substituir Gil de Ferran. "O Hornish é muito rápido e acho que trará informações importantes de sua ex-equipe (Panther). Vamos agregar tudo, fortalecer nossa equipe e tentar o título", analisa o piloto. Helinho ressalta que não teme a concorrência na própria equipe: "Competi com o Gil ao meu lado na Penske desde a Cart. Não seria agora que iria me preocupar com isso." A Penske tem dois vices na IRL. E, até agora, é a única categoria de ponta onde nenhum brasileiro foi campeão. "Vou lutar para quebrar esse tabu em 2004. É minha meta imediata", diz o piloto. A outra é voltar a vencer em Indianápolis. O casamento com a bela modelo Isabela Fiorentino também está nos planos. Mas para depois. "Por ora, estou satisfeito em ver os amigos se casarem, enquanto permaneço casado com minha carreira."