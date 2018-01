Helinho larga na pole no GP de Fontana Líder da temporada da IRL, o brasileiro Hélio Castro Neves estabeleceu a pole position para o GP de Fontana, penúltima etapa do campeonato, com o tempo de 31s752 nos treinos deste sábado. Na seqüência largam o sueco Kenny Brack (31s819) e o neozelandês Scott Dixon (31s827). Entre os demais brasileiros da categoria, Tony Kanaan vai largar na quinta posição. Vitor Meira será o sexto e Felipe Giaffone ficou com o oitavo lugar, enquanto Gil de Ferran larga apenas na 12ª posição. Os cinco pilotos que disputam o título de 2003 da Indy Racing League são unânimes em afirmar: a penúltima etapa, o GP de Fontana, é decisiva. No entanto, apenas um deles, Hélio Castro Neves, tem condições matemáticas de sair do Califórnia Speedway com o título. Mesmo assim, as chances são remotas. O brasileiro da Penske precisaria vencer e ainda torcer para que seus quatro adversários tenham péssimo desempenho nas 400 milhas da prova. Qualquer outro resultado que não seja a vitória de Helinho leva a decisão para o Texas Motor Speedway, em 12 de outubro.