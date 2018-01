Helinho lidera treinos livres na Indy O brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Chicago, que terminou há poucos instantes no circuito oval de 1.029 milhas (1,655 quilômetros) do Chicago Motor Speedway. Ele fez o tempo de 23s939 e foi seguido pelo sueco Kenny Brack, da Team Rahal, que fez 23s952. Brack também obteve o terceiro melhor tempo da sessão, ao cravar 24s015 com seu carro reserva. Nos treinos livres da Indy é comum os pilotos irem à pista com seus dois carros, visando estabelecer um melhor acerto. O brasileiro Maurício Gugelmin, da PacWest, fez 24s036, quarto tempo. Demais brasileiros: Tony Kanaan (Mo Nunn), sexto, com 24s079; Gil de Ferran (Penske), oitavo, com 24s110; Cristiano da Matta (Newman-Haas), 10º, com 24s141; Bruno Junqueira (Chip Ganassi), 13º, com 24s258; Christian Fittipaldi (Newman-Haas), 18º, com 24s337; e Roberto Moreno (Patrick), 25º, com 24s504. A segunda sessão livre começa às 15h30, horário de Brasília. A sessão de classificação será realizada na tarde deste sábado. A prova, neste domingo, será a 11ª etapa da temporada e tem largada prevista para as 17 horas, de Brasília.