Helinho mais perto do título na IRL Hélio Castro Neves quer voltar para Ribeirão Preto com o título da Indy Racing League de 2003. Depois de vencer duas vezes as 500 Milhas de Indianápolis (2001 e 2002), o piloto diz que vencer o campeonato de uma categoria top do automobilismo é essencial. ?Em 2002, cheguei perto. Agora estou mais preparado. Acho que posso sonhar com o título.? A Fórmula 1 permanece a principal obsessão de Helinho, 28 anos, que em 2002 fez um teste para a Toyota em Paul Ricard. Mas a equipe já tinha contratado sua dupla (Olivier Panis e Cristiano da Matta) para 2003. ?Deu para ter o gostinho de dirigir um F-1. Gostei muito, mas queria mais. Infelizmente não deu.? Ele lembra que Cristiano da Matta chegou à F-1 com 29 anos e está indo bem. ?A idade não está em discussão, por enquanto.? Leia mais no Jornal da Tarde