Helinho tenta fazer história nas 500 Milhas Hélio Castro Neves tentará neste domingo um feito inédito nos 87 anos de história das 500 Milhas de Indianápolis: vencer três vezes seguidas. As chances começaram a crescer há duas semanas, quando o piloto da Penske, com um Dallara/Toyota, cravou a pole position com a melhor média desde 96: 231,725 milhas horárias. Depois, os engenheiros da equipe passaram duas semanas afinando o acerto do carro, checando e trocando diversos componentes. "O set up está perfeito pelas voltas que dei no Carburation Day (treino final na quinta-feira). Estamos com toda disposição do mundo para voltar a vencer??, avisa Helinho. O SporTV mostra ao vivo a corrida, a partir das 13 horas, de Brasília. O principal adversário de Helinho, pelo menos antes de começar a corrida, é outro brasileiro, Tony Kanaan, que corre com um Dallara/Honda da equipe Andretti-Green. Ele fez o segundo tempo no Pole Day e vem de duas poles position (Homestead e Phoenix) e uma vitória (Phoenix) na temporada da Indy Racing League. A Penske ainda não venceu este ano. A Andretti-Green está estreando na IRL e Kanaan é o melhor classificado entre os quatro pilotos da equipe que correrão neste domingo. Além dele, há Robby Gordon (3º), Dan Wheldon (5º) e Michael Andretti (13º). "Eu tenho dois objetivos aqui. Tentar a vitória e somar pontos para o campeonato. Se for para arriscar, prefiro ganhar pontos e pensar no título. Tenho mais uns 15 anos para tentar uma vitória em Indianápolis??, diz o brasileiro. No campeonato da IRL, o norte-americano Scott Sharp lidera com 106 pontos e Kanaan está em segundo, com 102, seguido por Felipe Giaffone com 92. Helinho é o 5º com 83. Piloto da MoNunn, competindo com um G-Force/Toyota, Felipe Giaffone quase ganhou a corrida do ano passado. Acabou sendo fechado por Dario Franchitti, que tentou uma manobra arriscada para beneficiar seu então companheiro de equipe, Paul Tracy. Não deu certo e Helinho venceu. Giaffone, que teve problemas nos treinos com o balanceamento errado do carro, revela que o rendimento, agora, está de acordo com as exigências da corrida. Mas pensa no campeonato. "Quero a vitória, mas também penso na luta pelo título deste ano.?? Gil de Ferran, que está voltando de um acidente grave em Phoenix que o tirou do GP de Motegi, é mais objetivo: "Eu penso primeiro na corrida e depois no campeonato. Se puder fico com os dois??. Entre os pilotos estrangeiros, Helinho lembra que há dois pilotos perigosos: o sueco Kenny Brack, que venceu a corrida em 99, e Scott Dixon, que ganhou a prova de abertura, em Homestead, e é muito rápido. "E há outros: o Scott Sharp anda muito bem. O Michael Andretti está se despedindo e gostaria de encerrar a carreira vencendo aqui??, explica o brasileiro. Kanaan correrá com uma proteção de fibra de carbono no braço. Ele quebrou o pulso na corrida de Motegi, Japão, e não está totalmente recuperado. Mas depois de uma recuperação que chegou a 12 horas de treinos diários e mais de duas mil voltas de kart em uma semana, está seguro de que os problemas físicos não vão atrapalhar. "Não sinto mais nada. Estou recuperado. A proteção é apenas mais uma garantia para não fazer algum movimento brusco com o pulso.?? A estratégia é a arma principal das equipes para vencer as 500 Milhas. O número de pit stops, dependendo das bandeiras amarelas, deverá variar entre 6 e 8. O Brasil terá dois outros pilotos na prova: Vitor Meira e Airton Daré. Recorde - Na história de Indianápolis, apenas 5 pilotos ganharam duas provas seguidas e tentaram a terceira. O mais famoso foi Bill Vukovich, que venceu em 53 e 54. Em 55, ele liderava a corrida na volta 57 quando se envolveu em um grave acidente. Seu carro, atingido por trás, bateu no muro e em outros veículos fora da pista e ele morreu na hora. O mais recente foi Al Unser, que ganhou em 70 e 71. Em 72, ele foi para a pista com um carro totalmente novo, um Vels/Parnelli, e cheio de problemas. Mesmo assim acabou em 2º lugar. Na sexta-feira, o jornal norte-americano Speed Sport News destacou a opinião de Helinho sobre o recorde de três vitórias consecutivas: "Recordes são feitos para serem quebrados. É para isso que estamos aqui. Se não for eu agora outro fará isso no futuro.??