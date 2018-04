Helinho tenta quarta vitória nas 500 Milhas de Indianápolis

SÃO PAULO - A temporada 2013 de Fórmula Indy começa a partir de hoje uma nova fase. Depois de quatro circuitos de rua, será a vez da primeira das seis provas em ovais no ano. A estreia será na 97.ª edição da histórica 500 Milhas de Indianápolis, em que os 33 pilotos largam hoje, às 13h, com a ideia fixa na cabeça que uma vitória vale quase como o título da temporada.

Quem terminar na frente ao fim das 200 voltas vai fazer a festa diante do público de 250 mil pessoas e receber dois valiosos prêmios: o anel com a estampa de uma bandeira quadriculada e o direito de ter o rosto gravado em alto relevo no troféu entregue a todos os ganhadores. “Se você tiver uma única corrida para ganhar no ano, tem de ser em Indianápolis”, resumiu o brasileiro Hélio Castroneves, que fala com a propriedade de ter vencido três vezes lá. Se hoje repetir o feito, iguala-se a lendas do automobilismo americano tetracampeões de Indianápolis como A.J. Foyt, Rick Mears e Al Unser.

Helinho tem pronta a receita de como poderá largar da 8.ª posição e vencer mais uma vez. “Você precisa realizar várias corridas dentro de uma só por causa das coisas que vão acontecendo. A experiência faz com que a gente saiba entender cada momento”, explicou.

No caminho até o triunfo ele vai precisar passar por fortes concorrentes, como o companheiro de equipe Will Power, sexto no grid, e o surpreendente pole position Ed Carpenter. Outros favoritos decepcionaram no treino classificatório, realizado no dia 17. O líder do campeonato, o japonês Takuma Sato, sai apenas em 18.º, uma posição à frente do vencedor da prova em 2012, o escocês Dario Franchitti.

Além de Helinho, a prova vai contar com outros dois brasileiros. Tony Kanaan vai largar em 12.º e Bia Figueiredo em 29.º. A corrida pode ser a última dela na temporada - prestes a encerrar o contrato, a piloto busca novo patrocínio para bancar a permanência dela em alguma equipe pelo restante do ano.