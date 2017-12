Helinho vai confiante para Detroit Vice-líder da temporada de F-Indy com 47 pontos, o brasileiro Hélio Castro Neves está confiante em reduzir bastante sua diferença no campeonato para o sueco Kenny Brack, que lidera com 70, na próxima etapa, domingo, no circuito de rua de Belle Isle Park, em Detroit. ?Detroit é um lugar especial para mim, afinal, ganhei minha primeira corrida na Indy lá, no ano passado. A Penske tem um ótimo acerto para este tipo de pista e vou tentar marcar o maior número de pontos que for possível, porque no final isso vai fazer muita diferença??, afirma. Além de Helinho, outro brasileiro venceu em Detroit: Emerson Fittipaldi, em 1991. A pista de rua de Detroit tem 3.375 metros, com curvas de alta, média e baixa velocidade. A corrida, no domingo será em 75 voltas, com largada às 15 horas.