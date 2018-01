Hélio Castro Neves ganha o GP do Japão da IRL O piloto Hélio Castro Neves, da equipe Penske, venceu na madrugada deste sábado (horário de Brasília) o GP do Japão da IRL, realizada na pista de Motegi. O brasileiro, que havia largado na pole position, completou a prova com o tempo de 1h59m01s3704. O atual campeão da categoria, o inglês Dan Wheldon, da equipe Ganassi, ficou em segundo. O pódio foi completado pelo brasileiro Tony Kanaan, da Andretti Green - ele foi o vice-campeão da temporada passada. Com o resultado, Helinho, que havia vencido a etapa anterior nas ruas de Saint Petersburg (EUA), se isola ainda mais na liderança do campeonato, com 146 pontos. Wheldon ocupa o segundo posto, com 104. E Tony Kanaan é o quinto, com 89. Confira o resultado final do GP do Japão: 1. Hélio Castro Neves (BRA/Penske) - 1h59min56s 2. Dan Wheldon (ING/Ganassi) - a 6s3851 3. Tony Kanaan (BRA/Andretti Green) - a 8s6163 4. Sam Hornish Jr. (EUA/Penske) - a 9s0011 5. Buddy Rice (EUA/Rahal Letterman) - a 9s7491 6. Bryan Herta (EUA/Andretti Green) - 13s8972 7. Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Fernandez) - a 14s7633 8. Danica Patrick (EUA/Rahal Letterman) - a 15s4456 9. Scott Dixon (NZL/Ganassi) - a 1 volta 10. Vitor Meira (BRA/Panther) - a 1 volta 11. Dario Franchitti (ESC/Andretti Green) - a 1 volta 12. Marco Andretti (EUA/Andretti Green), a 1 volta 13. Tomas Scheckter (AFS/Vision) - a 4 voltas 14. Buddy Lazier (EUA/Dreyer & Reinbold) - a 5 voltas 15. Felipe Giaffone (BRA/AJ Foyt) - 155 voltas 16. Scott Sharp (EUA/Fernandez) - 42 voltas 17. P.J. Chesson (EUA/Carmelo Hemelgarn) - 40 voltas 18. Jeff Simmons (EUA/Rahal Letterman) - 40 voltas 19. Tomas Scheckter (AFS/Vision) - 25 voltas 20. Ed Carpenter (EUA/Vision) - 25 voltas