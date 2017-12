Hélio Castro Neves larga em segundo nas 500 milhas Hélio Castro Neves larga em segundo lugar nas 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, que acontece no próximo dia 28. Neste sábado aconteceu o "Pole Day", que definiu o grid de largada da prova. A pole position ficou com o norte-americano Sam Hornish Jr. (Penske), que garantiu o primeiro posto na largada da prova com média de 228.985 milhas por hora (368.436 km/h) nas quatro voltas rápidas que valem para a definição das posições. Duas vezes campeão das 500 Milhas e líder do campeonato deste ano, Helinho, também da Penske, foi o único que chegou a ameaçar o domínio do companheiro de equipe e encerrou os treinos com média de 228.008 milhas por hora (366.864 km/h). "Acho que foi o mais rápido que conseguimos. O Sam teve uma grande consistência em todo o mês de maio", afirmou o brasileiro. Dan Wheldon (Ganassi), atual campeão da categoria, é o terceiro do grid. Os outros brasileiros foram bem. Tony Kanaan (Andretti-Green), pole no último ano, larga em quinto, seguido por Vitor Meira (Panther). Felipe Giaffone, da A.J. Foyt Enterprises, foi o 20º. Neste domingo, haverá uma sessão de treinos de seis horas para os pilotos que ainda não conseguiram se classificar, o "Bump Day". Entre os que buscam um lugar no grid estão o brasileiro Thiago Medeiros, além de Marty Roth e Arie Luyendyk Jr. Confira todo o grid de largada: 1) Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 2min37s3155, a 368,436 km/h 2) Hélio Castro Neves (BRA/Penske), 2min37s8893, a 366,864 km/h 3) Dan Wheldon (ING/Ganassi), 2min38s3543, a 365,786 km/h 4) Scott Dixon (NZL/Ganassi), 2min38s6431, a 365,115 km/h 5) Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), 2min38s7471, a 364,882 km/h 6) Vitor Meira (BRA/Panther), 2min39s1823, a 363,885 km/h 7) Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Fernandez), 2min39s6431, a 362,834 km/h 8) Scott Sharp (EUA/Fernández), 2min39s7720, a 362,541 km/h 9) Marco Andretti (EUA/Andretti Green), 2min40s0586, a 361,893 km/h 10) Danica Patrick (EUA/Rahal Letterman), 2min40s2319, a 361,500 km/h 11) Tomas Scheckter (AFS/Vision), 2min40s2431, a 361,476 km/h 12) Ed Carpenter (EUA/Vision), 2min40s3224, a 361,297 km/h 13) Michael Andretti (EUA/Andretti Green), 2min40s3505, a 361,233 km/h 14) Buddy Rice (EUA/Rahal Letterman), 2min40s4326, a 361,048 km/h 15) Bryan Herta (EUA/Andretti Green), 2min40s5859, a 360,704 km/h 16) Townsend Bell (EUA/Vision), 2min40s9590, a 359,867 km/h 17) Max Papis (ITA/Cheever), 2min42s1198, a 357,291 km/h 18) Eddie Cheever Jr. (EUA/Cheever), 2min42s1420, a 357,243 km/h 19) P.J. Chesson (EUA/Carmelo Hemelgarn), 2min42s4724, a 356,515 km/h 20) Felipe Giaffone (BRA/A.J. Foyt), 2min42s4973, a 356,461 km/h 21) Jeff Bucknum (EUA/Carmelo Hemelgarn), 2min42s5566, a 356,330 km/h 22) Larry Foyt (EUA/A.J. Foyt), 2min42s6519, a 356,123 km/h 23) Jaques Lazier (EUA/Playa Del), 2min42s7847, a 355,831 km/h 24) Buddy Lazier (EUA/Dreyer & Reinbold), 2min42s9534, a 355,463 km/h 25) Jeff Simmons (EUA/Rahal Letterman), 2min43s3785, a 354,538 km/h 26) Al Unser Jr. (EUA/A1 Team USA-Dreyer & Reinbold), 2min44s0925, a 352,995 km/h 27) Roger Yasukawa (JAP/Playa Del), 2min44s5393, a 352,037 km/h 28) Airton Daré (BRA/Sam Schmidt), 2min45s0091, a 351,035 km/h 29) Stephan Gregoire (FRA/Leader-Curb-Agajanian-Beck), 2min45s5723, a 349,841 km/h