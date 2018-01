Hélio Castro Neves vence a 1ª na IRL Está de volta o Homem-Aranha. O piloto Hélio Castro Neves venceu, na noite deste sábado, o GP de Richmond, nos Estados Unidos, pela Indy Racing League (IRL), conquistando assim a primeira vitória brasileira na temporada, e a sétima de sua carreira na categoria. Mas Helinho contou com a sorte, quando faltavam nove voltas, os pilotos Darren Manning e Roger Yasukawa se tocaram e bateram no muro bem na sua frente. "Quando eu vi os dois carros se tocando, um foi para baixo e outro foi para cima. Só havia sobrado o meio." Helinho conta que foi o pior momento da corrida. "Eu só fechei os meus olhos. Mas depois que saí ileso, sabia que a vitória era minha", contou o brasileiro. Os organizadores precisaram de oito voltas para limpar a pista, quando foi dada a relargada, só restava uma para a bandeirada final. Helinho foi para cima e passou o escocês Dario Franchitti, recebendo a bandeirada com pouco mais de meio segundo de diferença. Os outros dois brasileiros que disputam a IRL, Tony Kanaan e Vitor Meira, tiveram problemas na metade da prova e não completaram a corrida. Danica Patrick, única mulher na competição, chegou na 10ª colocação. Com a vitória, Hélio Castro Neves pulou para a terceira posição na classificação de pilotos, com 206 pontos. O líder é Dan Wheldon, com 292, seguido por Tony Kanaan, que tem 209. A próxima corrida será em Kansas City, no próximo domingo. Na comemoração, para variar, Helinho subiu no alambrado para brincar com a platéia. Confira como ficou a classificação do GP de Richmond: 1º - Hélio Castro Neves (Dallara-Toyota) - 250 voltas 2º - Dario Franchitti (Dallara-Honda) - 250 3º - Patrick Carpentier (Dallara-Toyota) - 250 4º - Tomas Scheckter (Dallara-Chevrolet) - 250 5º - Dan Wheldon (Dallara-Honda) - 250 6º - Alex Barron (Dallara-Toyota) - 250 7º - Tomas Enge (Dallara-Chevrolet) - 249 8º - Bryan Herta (Dallara-Honda) - 249 9º - Kosuke Matsuura (Panoz-Honda) - 249 10º - Danica Patrick (Panoz-Honda) - 247 11º - Buddy Rice (Panoz-Honda) - 246 12º - Ed Carpenter (Dallara-Toyota) - 246 13º - Jimmy Kite (Dallara-Toyota) - 245 14º - A.J. Foyt IV (Dallara-Toyota) - 244 15º - Darren Manning (Panoz-Toyota) - 240 (acidente) 16º - Roger Yasukawa (Dallara-Honda) - 235 (acidente) 17º - Scott Sharp (Panoz-Honda) - 201 (acidente) 18º - Sam Hornish Jr. (Dallara-Toyota) - 164 (acidente) 19º - Tony Kanaan (Dallara-Honda) - 150 (suspensão) 20º - Vitor Meira (Panoz-Honda) - 145 (acidente) 21º - Ryan Briscoe (Panoz-Toyota) - 88 (acidente) 22º - Scott Dixon (Panoz-Toyota) - 37 (acidente)