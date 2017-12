Hélio Castro Neves vence em Detroit Hélio Castro Neves está mais uma vez na luta pelo título da temporada de Fórmula Indy. O piloto brasileiro conquistou neste domingo a quinta vitória de sua carreira, e segunda da temporada: de ponta a ponta, no GP de Detroit, sexta etapa do campeonato. E agora tem 69 pontos, cinco a menos que o líder: o sueco Kenny Brack, com 74. O escocês Dario Franchitti foi o segundo e o brasileiro Roberto Moreno, o terceiro. Como fez a pole position e liderou o maior número de voltas, o brasileiro ganhou dois pontos extras, totalizando 22. Pelo menos nessa primeira metade do ano, Castroneves, como é denominado pelos americanos, está conquistando o meio automobilístico nos Estados Unidos. A primeira vitória do ano foi em Long Beach. Em seguida, obteve a maior glória de sua carreira, vencendo as 500 Milhas de Indianapolis, prova válida pelo campeonato da IRL. E agora levantou o troféu em Detroit, igualando-se a Brack em número de vitórias na temporada: duas. E repetindo o que tinha feito no ano passado. Nesse mesmo circuito de rua, ele tinha conquistado a primeira vitória de sua carreira, quando ´patenteou´ a comemoração de se agarrar à grade de proteção e socar o ar. Com a dobradinha deste domingo, o ´Homem Aranha´, como está sendo chamando, fez juras de amor a Detroit, localizada no estado de Michigan, fronteira com o Canadá. "Essa é a minha cidade", berrou quando chegou ao pódio: "Tudo começou aqui, é um grande sonho que se torna realidade." Ainda falta muito (14 corridas) para o campeonato acabar. E é bom lembrar que no ano passado, mesmo com três vitórias, ele ficou longe do título, pois não completou várias provas - Gil de Ferran foi campeão vencendo duas provas. Mas o brasileiro está aproveitando o momento. Em Milwaukee, onde foi disputada a etapa passada, o anúncio da corrida no jornal local tinha uma foto enorme sua. Em Detroit, virou notícia de alto de página só porque seu avião teve problema mecânico no vôo que o trazia de Miami. E no Brasil, agências de notícias internacionais estão procurando jornalistas brasileiros para saber mais sobre este pequeno fenômeno que, mais importante que qualquer outra coisa, venceu as 500 Milhas. Após receber seu troféu, Hélio Castro Neves deu um depoimento que mostra como ele está com uma mentalidade diferente do ano passado - esquecendo, por um momento, a bobagem que fez em Milwaukee, batendo na primeira curva: "Não é preciso ser o mais rápido, mas o mais consistente. Eu tentei ser cuidadoso e não fazer bobagens, porque a pista estava muito escorregadia." Na empoeirada pista de rua de Detroit, é muito difícil ultrapassar: as retas são curtas e o muro está sempre perto. Por isso, largar na pole position foi uma grande vantagem. Como ele disse, não foi preciso acelerar muito. Bastou não errar para evitar que o segundo colocado pegasse seu vácuo e entrasse por dentro numa das curvas. Bruno Junqueira não conseguiu fazer o mesmo. Segundo no grid, o piloto mineiro manteve a posição até a 29ª volta, quando cedeu à pressão de Gil de Ferran - este teve um problema elétrico e perdeu cinco posições. Na seqüência, Bruno perdeu mais três posições. E abandonou pouco depois: "Quebrou a transmissão. É uma pena." Faltando sete voltas, Dario Franchitti tentou, pela segunda vez consecutiva numa relargada (houve quatro bandeiras amarelas), ultrapassar Patrick Carpentier. Dessa vez, deu certo. Para ele e para Roberto Moreno, que vinha atrás e aproveitou o vacilo de Carpentier, que foi parar em oitavo. Estava definido o pódio, com o escocês em segundo e o brasileiro em terceiro. Foi ótimo para a Honda, que conseguiu os dois primeiros lugares depois de sofrer acusações de burlar o regulamento. Paul Tracy, que tinha largado em 23º, agora era o quinto. Como fez um pit stop logo na terceira volta, quando houve a primeira bandeira amarela, o piloto canadense ganhou um tempo considerável em relação aos demais. Parecia ter sido a estratégia perfeita, mas a gasolina acabou na última volta. E ele ficou sem nenhum ponto. Mas ainda na briga pelo título.