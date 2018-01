Helio Castroneves conquista a pole da etapa de Pocono na Indy

O treino classificatório deste sábado para a etapa de Pocono, na Pensilvânia, Estados Unidos, foi completamente dominado pelos carros da equipe Penske. Com a sessão conturbada após o acidente de Charlie Kimball, o brasileiro Helio Castroneves aproveitou a chance e cravou a pole, guiando o time, que teve Simon Pagenaud e Will Power na sequência do grid. O líder do campeonato, o colombiano Juan Pablo Montoya, decepcionou, garantindo apenas a 19ª posição na classificação para a prova da Fórmula Indy, que acontece neste domingo, no circuito de Pocono, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Castroneves garantiu a sua 45ª pole na categoria com duas voltas combinando para 1min21s622, sendo 0s016 melhor que Pagenaud. A quarta colocação ficou com Josef Newgarden. O principal concorrente de Montoya ao título, Graham Rahal, cravou o quinto tempo com mais uma boa performance, com o tempo de 1min21s774.

A reta final da temporada tem quatro pilotos brigando pelo título. Quarto na tabela de classificação, 58 pontos atrás de Montoya, Castroneves é o único entre os favoritos que ainda não venceu em 2015. Se sua primeira vitória no ano vier em Pocono, Helinho arranca na tabela, vai para 461 pontos e chega na etapa de Sonoma, a última da temporada, com boas chances de conquistar seu primeiro título da Indy.

Líder do campeonato com 465 pontos, o colombiano Juan Pablo Montoya, da Penske, pode colocar uma mão na taça, caso repita seu desempenho de 2014 e vença a corrida deste domingo. Se Montoya cruzar a linha de chegada na primeira posição e conquistar todos os 54 pontos em jogo, contando com os bônus, salta para 519 pontos na tabela e complica a vida dos adversários.

Na cola do colombiano está Graham Rahal. Apenas nove pontos atrás do piloto da Penske, Rahal está em sua melhor temporada desde que estreou na Fórmula Indy, em 2007. Neste ano, Graham conquistou, em Fontana e Mid-Ohio, duas de suas três vitórias na categoria.

Vencedor na etapa de Pocono de 2013, prova que marcou o retorno da pista à Indy após 23 anos fora da categoria, Scott Dixon é outro piloto com boas chances de título, principalmente se for para a pista inspirado em seu retrospecto, que além da vitória de dois anos atrás, tem um bom quinto lugar no ano passado.