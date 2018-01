Helio Castroneves é pole do GP do Japão da Indy O brasileiro Helio Castroneves (Penske) fez o melhor tempo no circuito de Motegi e conseguiu a pole position do GP do Japão da Indy, que acontece à 1h da madrugada deste sábado. Seu compatriota Tony Kanaan (Andretti Green) larga na 3.ª posição. O segundo lugar ficou com o inglês Dan Wheldon, da Chip Ganassi. A prova do Japão, de 200 voltas, é a única corrida da Indy fora dos Estados Unidos. Tanto Wheldon, quanto Castroneves chegam com força ao país. O brasileiro venceu o GP de São Petersburgo, em 1.º de abril, enquanto Wheldon conquistou a vitória em Homestead, no dia 24 de março. A piloto Danica Patrick, companheira de Kanaan na Andretti Green, larga em quarto lugar. O brasileiro Vitor Meira, da Panther, larga apenas na 13.ª posição. O GP do Japão tem transmissão ao vivo da Band, 1h da madrugada deste sábado. Veja o grid de largada do GP do Japão: 1.º - Helio Castroneves (BRA/Penske) 26s6416 2.º - Dan Wheldon (EUA/Chip Ganassi) 26s6744 3.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green) 26s7217 4.º - Danica Patrick (EUA/Andretti Green) 26s7881 5.º - Sam Hornish Jr (EUA/Penske) 26s8495 6.º - Scott Dixon (EUA/Chip Ganassi) 26s8561 7.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti Green) 26s8600 8.º - Tomas Scheckter (AFS/Vision) 26s8773 9.º - Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Panther) 26s9374