Hélio Castroneves faz a pole para a etapa de Milwaukee

Recuperado da ´quase vitória´ nas 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, garantiu neste sábado a pole position para a etapa de Milwaukee da Fórmula Indy. Em segundo vai largar o líder do campeonato, com 184 pontos, o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, que deixou o brasileiro Tony Kanaan, da Andretti-Green, na terceira posição no grid. Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis no domingo passado - encerrada antecipadamente por causa da chuva -, o escocês Dario Franchitti, da Andretti-Green, vai largar na décima posição, dividindo a quinta fila com o brasileiro Vitor Meira, da Panther, que largará em nono. Chamada de Milwaukee Mile [Milha de Milwaukee] pelos norte-americanos, por causa da sua extensão de 1 milha [aproximadamente 1,6 km], tem como principal curiosidade a sua origem como hipódromo. A prova deste domingo tem largada prevista para às 16 horas (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo Bandsports e pelo canal Playtv. Os 10 primeiros do grid: 1.º Hélio Castroneves (BRA/Penske), 21s3596 2.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), 21s5873 3.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 21s6011 4.º Dan Wheldon (ING/Ganassi),21s6089 5.º Sam Hornish Jr (EUA/Penske), 21s7166 6.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Panther), 21s8199 7.º Buddy Rice (EUA/Dreyer & Reinbold Racing), 8.º Ed Carpenter (EUA/Vision), 21s8716 9.º Vitor Meira (BRA/Panther), 21s8827 10.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), 21s8947