Hélio Castroneves sai na frente no GP de Michigan O piloto Hélio Castroneves conseguiu sua quinta pole position do ano na temporada da IRL. Com uma velocidade máxima de 348.794 km, o brasileiro faz a primeira fila do GP de Michigan com seu companheiro de equipe, o norte-americano Sam Hornish Jr. Outro brasileiro, Tony Kanaan larga na terceira colocação, seguido por Ed Carpenter. "Eu espero que seja uma corrida previsível, mas na IRL nunca é assim", brincou Castroneves. Aliás, a prova em Michigan é a mais longa da temporada. "Muita coisa pode dar errado quando se tem uma prova de quase três horas pela frente", explicou o piloto brasileiro, que completou: "A única hora em que pode relaxar um pouquinho é se você está na liderança com uma boa diferença para o segundo colocado". Confira os dez primeiros do grid: 1.º Helio Castroneves (BRA/Penske) - 33seg2138 2.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske) - 33seg2615 3.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green) - 33seg5253 4.º Ed Carpenter (EUA/Vision) - 33seg5602 5.º Scott Dixon (NZL/Ganassi) - 33seg6020 6.º Vitor Meira (BRA/Panther) - 33seg6182 7.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green) - 33seg6683 8.º Tomas Scheckter (AFS/Vision) - 33seg6881 9.º Dan Wheldon (ING/Ganassi) - 33seg6931 10.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman) - 33seg7315